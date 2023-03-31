У НАТО заборонили співробітникам використання TikTok, — CNN

За словами представника НАТО, причиною заборони стало питання безпеки даних. Соціальну мережу вже заборонили у низці державних установ у США та деяких країнах Європи.

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У п'ятницю, 31 березня, офіційні особи НАТО заборонили своїм співробітникам встановлювати додаток для соціальних мереж TikTok на офіційні пристрої. Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, офіційні особи в НАТО підтвердили, що в п'ятницю вранці уповноважені особи відправили персоналу записку з оголошенням про заборону встановлювати додаток на офіційних пристроях. Раніше така заборона була введена у зв'язку з внутрішніми технічними обмеженнями, зараз питання йде про безпеку даних організації.

"Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО висуває суворі вимоги до визначення додатків для службового використання. Тому тепер програма TikTok недоступна на пристроях НАТО", — заявив виданню високопосадовець в організації.

Видання повідомляє, що НАТО — це остання організація, що заборонила застосування через побоювання, що китайський уряд може отримати доступ до даних користувачів TikTok через свою материнську компанію Bytedance.

Також повідомляється, що США, Великобританія, Норвегія, Європейський парламент та інші країни вже заборонили використання програми на державних пристроях.

Генеральний директор TikTok Шоу Чу раніше заявляв, що компанія повністю незалежна від Пекіна, і сказав, що він "не бачив доказів того, що уряд Китаю має доступ до цих даних". За його словами, TikTok переміщає свої дані у США для зберігання на території США американською компанією Oracle.

"Так, ризик буде аналогічний тому, що будь-який уряд звернеться до американської компанії за даними", — сказав він.

Представники соціальної мережі TikTok поки не дали жодних офіційних коментарів щодо цієї ситуації.

Наприкінці лютого стало відомо, що Білий дім дав урядовим установам 30 днів, щоб вони видалили із федеральних пристроїв і систем соціальну мережу TikTok.

У листопаді минулого року представники TikTok опублікували оновлену політику конфіденційності для держав Європейської економічної зони, Швейцарії та Великобританії.