Nvidia заблокувала росіянам доступ до оновлень драйверів відеокарт, — росЗМІ

Стверджується, що росіяни тепер не можуть встановити оновлення ні на офіційному сайті компанії, ні через програму.

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У користувачів із Росії виникли проблеми із завантаженням драйверів для відеокарт компанії NVIDIA. Про це розповідають місцеві ЗМІ.

"Тепер жителі РФ не зможуть вручну завантажити та оновити програмне забезпечення. При відкритті вікна завантаження на офіційному сайті NVIDIA у повідомленні говориться, що запит заблоковано фаєрволом Edgecast WAF", — йдеться в повідомленні.

Видання DTF зазначає, що російські користувачі не можуть завантажити оновлення й через додаток Nvidia. А от з використанням VPN-сервісів з IP-адресою іншої країни драйвери завантажуються без обмежень. За інформацією журналістів, проблеми із завантаженням драйверів Nvidia є також у користувачів з Білорусі.

Водночас Meduza додає, що російські геймери скаржаться на неможливість оновити драйвери у соцмережах та профільних сайтах. Журналісти розповідають, що компанія Nvidia припинила постачання та продаж своєї продукції на території Росії невдовзі після початку повномасштабної війни в Україні. У липні 2022-го компанія перестала продовжувати та продавати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення. За кілька місяців Nvidia повністю пішла з РФ.

Оновлення драйверів Nvidia в РФ: що кажуть в компанії?

На даний час невідомо, з чим пов'язаний збій. На момент виходу матеріалу Nvidia ніяк не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, в червні спільнота Mozilla обмежила доступ на території Російської Федерації до низки розширень для браузера Firefox, які росіяни використовували для обходу інтернет-блокувань. Для користувачів із РФ тепер недоступні сервіси PlanetVPN, FastProxy, а також засоби обходу інтернет-блокувань Censor Tracker і "Обход блокировок Рунета".