В Раде предлагают наказывать некоторых украинцев за использование Telegram: что известно

Нардеп Ярослав Юрчишин отметил, что часто Telegram используется для популяризации криминального контента и распространения наркотических средств.

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За пользование Telegram для служебной коммуникации в государственных учреждениях будут принимать дисциплинарные взыскания. Об этом в эфире Новини.LIVE заявил народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии "Голос", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что в каждом учреждении фактически заблокирована возможность доступа с рабочих носителей в связи с подозрениями, что мессенджер достаточно часто используется для криминального контента для распространения наркотических средств, торговли людьми, детской порнографии и как источник информации для допроса украинских пленных. По информации нардепа, даже если серверы Telegram не размещены в России, то все равно российские спецслужбы получают к ним доступ. Поэтому принято решение о привлечении ответственности за пользование Telegram в государственных учреждениях.

"Будут приняты дисциплинарные взыскания в соответствии с теми внутренними правилами, которые есть или в аппарате Верховной Рады, или в аппарате Национального совета по вопросам радиовещания и телевидения, где уже тоже приняты меры, или Луганской военной гражданской городской администрацией, где тоже заблокирован доступ", — добавил Ярослав Юрчишин.

Нардеп добавил, что через некоторое время Национальный координационный центр будет собирать отчет о воплощении этих нововведений. Однако Юрчишин подчеркнул, что речь идет не о личном использовании, а о пересылке официальной государственной информации с целью уменьшить опасность ее попадания к врагу.

Отметим, что 19 сентября во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры. Исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Ранее Фокус сообщал, что Telegram будет предоставлять соответствующим правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила пользования.

Напомним, 10 октября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ввел для своих сотрудников особый порядок доступа к Telegram. Сотрудникам Нацсовета запрещено использовать Telegram на служебных устройствах, а также на личных гаджетах, которые применяют в служебных целях. В ведомстве надеются, что мессенджер смогут полностью блокировать.