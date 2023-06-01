Закрите укриття у Києві: прокуратура та поліція прийшли з обшуками до КМДА

За словами речника відомства Надії Максимець, слідчі дії проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров'я.

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Співробітники Київської міської прокуратури та поліції прийшли з обшуками до Київської міської державної адміністрації після того, як мешканці столиці заявили про закрите укриття під час обстрілу ЗС РФ. Про це повідомила прессекретар Надія Максимець у коментарі виданню "Українська правда".

"Зараз тривають слідчі дії у КМДА. Зокрема, обшуки відбуваються у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров'я", — сказала Максимець журналістам.

У публікації також згадується про те, що раніше правоохоронці також провели слідчі дії в Деснянській РДА, а також у поліклініці, в якій було закрито бомбосховище під час останньої атаки на Київ.

Нагадаємо, що 1 червня мешканець Києва Ярослав розповів, що під час ранкової атаки одне з укриттів у Деснянському районі виявилося закритим, і люди не змогли до нього потрапити. Коли вони стояли біля нього, стався приліт, внаслідок чого загинула дружина Ярослава.

Пізніше столичний мер Віталій Кличко заявив, що відповідальність за роботу укриття несе голова медустанови, а голова району має контролювати роботу укриття. Правоохоронці допитали посадових осіб, відповідальних за експлуатацію та утримання укриття.

Ми також писали про те, що в Києві правоохоронці затримали охоронця поліклініки, який не відкривав укриття, через що загинули люди, які не потрапили до нього. За словами мешканців сусідніх із поліклінікою у Деснянському районі будинків, це не перший подібний випадок, коли охоронець не відкривав укриття.