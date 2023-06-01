"Не відчинили укриття": чоловік розповів про загибель дружини під час обстрілу Києва (відео)

Уламки збитої російської ракети впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей — усі вони бігли до укриття.

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У Києві під час ранкової атаки одне з укриттів у Деснянському районі виявилося зачиненим, і люди не змогли до нього потрапити. Коли вони стояли біля нього, стався приліт. Про це розповів "Суспільному" чоловік загиблої жінки Ярослав.

За його словами, під час повітряної тривоги жителі Деснянського району намагалися потрапити в укриття, але воно було зачиненим.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відчинили, та й усе. Люди стукали, дуже довго стукали. Були там жінки, діти, і ніхто не відчинив… У той момент прилетіло", — сказав чоловік.

Сам Ярослав розповів, що був поруч із родиною, а коли не змогли потрапити в укриття, він побіг шукати когось, хто може його відчинити.

Місцеві жителі розповіли, що уламки збитої російської ракети впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей — усі вони бігли до укриття.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки, і на місці зʼясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

"Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста й повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні та невідкладно", — прокоментував Кличко.

Директор поліклініки № 3 заявив, що працівник нічної зміни відчинив центральний вхід, і частина жителів столиці опинилася в укритті, а частина — ні, через що 3 особи загинули біля укриття.

Голова Деснянської районної адміністрації Дмитро Ратніков запевнив, що будуть ухвалені жорсткі рішення стосовно всіх відповідальних осіб після з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня Київ зазнав ракетної атаки з боку ЗС РФ. Унаслідок падіння уламків постраждали Дніпровський і Деснянський райони столиці. Травмовано 14 людей, 9 із них ушпиталили, 5 отримали допомогу на місці. У Деснянському районі загинули 3 особи. Серед них двоє дітей. Їм було по 5-6 і 12-13 років.

Раніше повідомлялося, що 31 травня на Харківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік. За словами голови ОДА Олега Синєгубова, російські диверсанти невдало намагалися проникнути в Харківську область.