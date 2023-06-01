Закрытое укрытие в Киеве: прокуратура и полиция пришли с обысками в КГГА

По словам спикера ведомства Надежды Максимец, следственные действия проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения.

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Сотрудники Киевской городской прокуратуры и полиции пришли с обысками в Киевскую городскую государственную администрацию после того, как жители столицы заявили о закрытом укрытии во время обстрела ВС РФ. Об этом сказала пресс-секретарь Надежда Максимец в комментарии изданию "Украинская правда".

"Сейчас продолжаются следственные действия в КГГА. В частности, обыски проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения", — сказала Максимец журналистам.

В публикации также упоминается о том, что ранее сотрудники правоохранительных органов также провели следственные действия в Деснянской РГА, а также в поликлинике, в которой было закрыто бомбоубежище во время последней атаки на Киев.

Напомним, что 1 июня житель Киева Ярослав рассказал, что во время утренней атаки одно из укрытий в Деснянском районе оказалось закрытым, и люди не смогли в него попасть. Когда они стояли возле него, произошел прилет, в результате чего погибла супруга Ярослава.

Позже столичный мэр Виталий Кличко заявил, что ответственность за работу укрытия несет глава медучреждения, а глава района должен контролировать работу имеющихся укрытий. Правоохранители допросили должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и содержание укрытия.

Мы также писали о том, что в Киеве правоохранители задержали охранника поликлиники, который не открывал укрытие, из-за чего погибли не попавшие в него люди. По словам жителей соседних с поликлиникой в Деснянском районе домов, это не первый подобный случай, когда охранник не открывал укрытие.