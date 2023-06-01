Ночной обстрел Киева: охранника укрытия в поликлинике арестовали, — СМИ

По словам жителей домов в Деснянском районе, расположенных рядом с медучреждением, это не первый подобный случай, когда охранник не открывал укрытие во время воздушной тревоги.

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В Киеве правоохранители задержали охранника поликлиники, который не открывал укрытие, из-за чего погибли не попавшие в него люди. Об этом сообщает NV.

По словам жителей соседних с поликлиникой в Деснянском районе домов, это не первый подобный случай, когда охранник не открывал укрытие. За последний месяц он часто распивал алкоголь на рабочем месте.

Люди пытались до него достучаться в течение 15-20 минут.

В полиции Киева по факту закрытия укрытия в Деснянском районе открыли уголовное производство.

"Сегодня в Киеве погибли три человека – две женщины и 9-летняя девочка, которые пытались попасть в закрытое бомбоубежище. Закрытые бомбоубежища во время войны – это не просто безразличие. Это — преступление. Полиция Киева уже начала по этому факту уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", — сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Ракетный обстрел Киева 1 июня

В ночь на 1 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву Из-за падения обломков в Деснянском и Днепровском районе Киева погибли три человека.

Силы противовоздушной обороны сбили 10 из 10 ракет "Искандер", которыми РФ атаковала Киев.

В Киеве во время атаки укрытие в Деснянском районе оказалось закрытым. Погибли три человека, которые не смогли в него попасть.