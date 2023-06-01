Нічний обстріл Києва: охоронця укриття у поліклініці заарештували, — ЗМІ

За словами мешканців будинків у Деснянському районі, які розташовані поруч із медзакладом, це не перший подібний випадок, коли охоронець не відкривав укриття під час повітряної тривоги.

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У Києві правоохоронці затримали охоронця поліклініки, який не відкривав укриття, через що загинули люди, які до нього не потрапили. Про це повідомляє NV.

За словами мешканців сусідніх з поліклінікою у Деснянському районі будинків, це не перший подібний випадок, коли охоронець не відкривав укриття. За останній місяць він часто розпивав алкоголь на робочому місці.

Люди намагалися до нього достукатися протягом 15-20 хвилин.

У поліції Києва за фактом закриття укриття в Деснянському районі відкрили кримінальне провадження.

"Сьогодні у Києві загинуло троє людей – дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити у закрите бомбосховище. Закриті бомбосховища під час війни – це не просто байдужість. Це злочин. Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки", — повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Ракетний обстріл Києва 1 червня

У ніч проти 1 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву Через падіння уламків у Деснянському та Дніпровському районі Києва загинули троє людей.

Сили протиповітряної оборони збили 10 із 10 ракет "Іскандер", якими РФ атакувала Київ.

У Києві під час атаки укриття в Деснянському районі виявилося зачиненим. Загинули троє людей, які не змогли до нього потрапити.