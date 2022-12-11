Зеленский утвердил санкции СНБО против 7 представителей УПЦ МП: кто в списке

Активы 7 священнослужителей заблокируют на 5 лет. Им также запретят вывозить из Украины капитал, вести торговые операции и арендовать землю.

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против 7 священнослужителей Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП). Об этом говорится в указе, который опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 11 декабря "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Новые санкции сроком на 5 лет применены к следующим лицам из УПЦ МП:

митрополит Запорожский и Мелитопольский Андрей Коваленко,

митрополит Луганский и Алчевский Василий Поворознюк,

настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Александр Прокопенко,

настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Александр Федоров,

митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами УПЦ МП, член межсоборного присутствия русской православной церкви Иван Паканич,

митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко,

архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.

Среди ограничений — блокировка активов священнослужителей, запрет на вывоз из Украины капитала, запрет на приобретение в собственность земельных участков, ограничение торговых операций и другие.

Напомним, что 10 декабря, работники СБУ обыскивали Харьковскую епархию УПЦ МП. У священников нашли сухпайки российских оккупантов и много наличных денег в разной валюте. У одного монаха был паспорт РФ.

Недавно был разоблачен священнослужитель УПЦ МП, выступавший за российскую аннексию Запорожской области. Он отрицал существование украинского народа, языка и культуры.

В Верховной Раде 9 декабря рекомендовали рассмотреть законопроект о запрете деятельности УПЦ МП. По словам авторов, данная церковь имеет не религиозный, а политический характер и прославляет идеологию "русского мира".