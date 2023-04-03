Вслед за Киево-Печерской лаврой: УПЦ МП могут выселить из Почаева

Соответствующий законопроект появился в стенах Рады. В то же время министр культуры Александр Ткаченко заявил — у религиозной организации истек договор аренды Почаевской Лавры.

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Депутаты Верховной Рады зарегистрировали проект постановления об обращении к Кабмину о расторжении договора аренды Почаевской лавры. Информация об этом появилась на официальном сайте ВРУ.

Речь идет о проекте закона под номером 9179. Его уже не только зарегистрировали, но и передали на рассмотрение руководству.

Авторами проекта стали депутаты от разных фракций и групп: "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и "За будущее".

Заметим, что полный текст документа пока не обнародован.

Выселение УПЦ МП из Почаевской Лавры: что об этом известно

О том, что священнослужителей УПЦ МП могут выселить из Почаевской Лавры заявил и министр культуры Украины Александр Ткаченко. Причина — истечение договора аренды, который в 20-3 году правительство подписала с представителями религиозной организации.

Кроме того представители УПЦ МП не смогут пользоваться церквями и храмами Черниговской области, так как договоры на аренду этих помещений также просроченные.

"У нас закончились соглашения пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приема-передачи", — сказал Ткаченко.

Заметим, что тогда сам глава профильного министерства не уточнил, о каких именно храмах и церквях идет речь. Предположение о том, что представителям Московского патриархата не разрешат совершать религиозные обряды именно в Почаевской Лавре.

Напомним, 2 апреля митрополит УПЦ МП Онуфрий провел в Лавре богослужение, вопреки постановлению. Во время богослужения на территории Киево-Печерской Лавры небольшая группа верующих молилась под открытым небом, несмотря на дождь. Также на территории Национального заповедника присутствовали правоохранители, которые контролировали ситуацию.

Также сообщалось, что еще 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта текущего года.