Києву загрожує потоп через сильні дощі: КМДА попередила про загрозу

Працівники гідрослужби "Київавтодору" вийшли на посилене чергування, прочистили стоки та стежать за місцями можливих підтоплень.

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Найближчим часом у Києві прогнозують сильний дощ, який може спричинити затоплення міста. Про це 11 березня попередила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Facebook.

У зв'язку з можливими зливами, працівники гідрослужби "Київавтодору" вийшли на посилене чергування та стежать за місцями підтоплень. Як запевняє КМДА, співробітники комунального підприємства перевірили зливні стоки у проблемних місцях та очистили ті, що засмітилися.

Крім того, у місцях потенційних підтоплень при необхідності чергуватимуть групи зі спеціальним обладнанням, таким як гідромонітори, мотопомпи та насосні станції. Загалом у розпорядженні "Київавтодору" є 91 одиниця спецтехніки та спецзасобів, призначених для ремонту та обслуговування стоків.

"Просимо водіїв бути уважними на мокрому покритті, дотримуватися швидкісного режиму", — звернулася КМДА до городян.

Тим часом "Український гідрометеорологічний центр" вдень 11 березня прогнозує у Києві хмарну погоду з дощем. Температура повітря очікується +9…+11°C, вітер: південно-східний із швидкістю до 12 м/с. 12 березня метеорологи пророкують мокрий сніг з дощем та похолодання до 0 °C вночі та до +4 вдень.

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