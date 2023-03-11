Киеву угрожает потоп из-за сильных дождей: КГГА предупредила об угрозе

Гидрослужба "Киевавтодора" вышли на усиленное дежурство, прочистили стоки и следят за местами возможных подтоплений.

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В ближайшее время в Киеве прогнозируют сильный дождь, который может привести к затоплению города. Об этом 11 марта предупредила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook.

В связи с возможными ливнями гидрослужбы "Киевавтодора" вышли на усиленное дежурство и следят за местами подтоплений. Как уверяет КГГА, сотрудники коммунальной корпорации проверили сливные стоки в проблемных местах и очистили те, которые засорились.

Кроме того, в местах потенциальных подтоплений при необходимости будут дежурить группы со специальным оборудованием, таким как гидромониторы, мотопомпы и насосные станции. Всего в распоряжении "Киевавтодора" есть 91 единица спецтехники и спецсредств, предназначенных для ремонта и обслуживания стоков.

"Просим водителей быть внимательными на мокром покрытии, соблюдать скоростной режим", — обратилась КГГА к горожанам.

Тем временем, "Украинский гидрометеорологический центр" днем 11 марта прогнозирует в Киеве облачную погоду с дождем. Температура воздуха ожидается +9… +11°C, ветер: юго-восточный со скоростью до 12 м/с. 12 марта метеорологи предсказывают мокрый снег с дождем и похолодание до 0 °C ночью и до +4 днем.

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Ранее писали, что в ближайшие дни марта в Украину придет потепление с весенними грозами. По данным синоптиков, в некоторых регионах температура воздуха может повыситься до +22 градусов.

Эксперт Мэдисонского политического форума Джон Спенсер рассказал, что весенняя погода мешает ВСУ вести наступление. Из-за потепления и сырости развезло грунт, и военные могут передвигаться только по асфальтированным дорогам, подставляясь под удары противника.

В начале марта в ВСУ рассказали, как метеорологи помогают войскам готовиться к наступлению. Пользуясь прогнозами, военные смогли быстро продвинуться вперед во время контранступления в Харьковской области.