До +22 градусов: в Украину идет мощное потепление с весенними грозами (фото)

Синоптики обещают, что уже с 11-12 марта на территории всей страны температура воздуха значительно повысится. В целом погода на 10 дней обещает быть разной.

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Синоптики в Украине обещают существенное потепление уже в ближайшие дни. В целом погода на 10 дней будет разной, а в некоторых регионах возможно повышение температуры до +22. Фокус собрал в одном материале прогнозы от разных экспертов.

Погода на 10 дней: прогноз Станислава Щедрина

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, температура на территории страны поднимется до +15…+22 градусов. Также он обещает весенние грозы.

"Почти лето идет в Украину", — комментирует Щедрин.

По его словам, уже с 11-12 марта в Украине ожидается существенное потепление. В большинстве регионов, кроме северной и северо-западной части страны, температура прогреется до +13+15 и до +17+22.

Впрочем, как подчеркивает синоптик, погода на 10 дней обещает быть разной. Так что иногда возможны дожди, а местами и весенние грозы.

Как отмечает Щедрин, до 11 марта в стране также будет не холодно.

Погода на 10 дней: прогноз Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко дает немного иную картину погоды на 10 дней.

Она отмечает, что ближайший самый теплый день — 8 марта. Температура поднимется до +10, а на юге и в центре страны — до +12+15 градусов. Но при этом ожидаются осадки и холодный ветер.

Уже на следующий день, 9 марта, в Украине снова сильно похолодает, утверждает синоптик.

Напомним, 1 марта в ВСУ рассказали, как метеорологи помогают готовить наступление. При освобождении Харьковской области украинские военные смогли построить надежные переправы и быстро продвинуться вперед — благодаря своевременно предоставленной гидрологической информации.