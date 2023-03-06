До +22 градусів: в Україну йде потужне потепління з весняними грозами (фото)

Синоптики обіцяють, що вже з 11-12 березня на території країни температура повітря значно підвищиться. Загалом погода на 10 днів обіцяє бути різною.

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Синоптики в Україні обіцяють суттєве потепління вже найближчими днями. Загалом погода на 10 днів буде різною, а в деяких регіонах можливе підвищення температури до +22. Фокус зібрав в одному матеріалі прогнози різних експертів.

Погода на 10 днів: прогноз Станіслава Щедріна

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, температура на території країни підніметься до +15…+22 градусів. Також він обіцяє весняні грози.

"Майже літо йде в Україну", — коментує Щедрін.

За його словами, вже з 11-12 березня в Україні очікується суттєве потепління. У більшості регіонів, крім північної та північно-західної частини країни, температура прогріється до +13 +15 та до +17 +22.

Втім, як наголошує синоптик, погода на 10 днів обіцяє бути різною. Тож іноді можливі дощі, а подекуди й весняні грози.

Як зазначає Щедрін, до 11 березня у країні також буде не холодно.

Погода на 10 днів: прогноз Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко дає дещо іншу картину погоди на 10 днів.

Вона зазначає, що найближчий теплий день — 8 березня. Температура підніметься до +10, а на півдні та в центрі країни – до +12+15 градусів. Але при цьому очікуються опади та холодний вітер.

Вже наступного дня, 9 березня, в Україні знову похолодає, стверджує синоптик.

Нагадаємо, 1 березня в ЗСУ розповіли, як метеорологи допомагають готувати наступ. При звільненні Харківської області українські військові змогли побудувати надійні переправи та швидко просунутися вперед завдяки своєчасно наданій гідрологічній інформації.