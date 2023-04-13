В Киеве и области началось масштабное наводнение: объявлен II уровень опасности (видео, фото)

Больше всего пострадали Бориспольский, Вышгородский, Броварской районы и частные участки в столице.

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В некоторых районах Киевской области и в Киеве 13 апреля произошли подтопления участков в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС. Объявлен II уровень опасности. Об этом информирует пресс-служба КМВА.

Больше всего пострадали Бориспольский, Вышгородский, Броварской районы области. В столице также было зафиксировано подтопление частных участков. Произошли наводнения на пойменных территориях. Ущерб зафиксирован на участках садово-дачной застройки, приусадебных локациях в ряде приречных населенных пунктов.

В Telegram Андрей Небитов, начальник полиции Киевщины, сообщил, что на территориях поселка Иванкив размыло дамбу местного пруда. Это произошло в результате продолжительных дождевых осадков. Соответствующие изменения спровоцировали падение воды в реку, которая проходит недалеко от улиц местных жителей. Водой размыло и подтопило две улицы.

Он добавил, что представители экстерных служб и полицейские помогают гражданам, проживающим в соответствующих локациях, преодолеть беду, работают службы по очистке водоотводных каналов. Уровень воды все же постепенно начинает снижаться.

Спасатели пытаются оперативно ликвидировать подтопление домовладений. На территории области в результате неблагоприятных погодных условий участились случаи подтопления в частном жилищном секторе. Специалисты ГСЧС сообщили, что провели соответствующие работы в ряде населенных пунктов. В частности, спасателям пришлось преодолевать последствия стихии в Чабанах, Покровске, Колонщине и Макарове.

Напомним, 12 апреля синоптики предупредили, что на территории Киевской области возможны подтопления из-за сильных дождей. На днях на участках Десны в Киевской области фиксировали постепенный рост уровней воды на 1-5 см в сутки. Вода, как отмечалось в Гидрометцентре, будет находиться в старицах (старых руслах) на пойменных территориях вблизи Десны, которая течет в Броварском районе Киевской области.