В Киевской области возможны подтопления из-за обильных дождей, – синоптики (фото)

На нижних участках Десны ожидается постепенный рост уровней воды на 1-5 см в сутки, из-за чего в части региона был объявлен I уровень опасности.

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С 12 по 13 апреля на территории Киевской области есть вероятность разливов и подтоплений на реке Десна из-за продолжающихся дождей. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

Отмечается, что в эти дни на нижних участках Десны в Киевской области будет продолжаться постепенный рост уровней воды на 1-5 см в сутки.

Вода, как предупреждают в Укргидрометеоцентре, будет находиться в старицах (старых руслах) на пойменных территориях Десны в Броварском районе Киевской области. По этой причине гидрометцентр объявил I (желтый) уровень опасности.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области

В среду, 12 апреля, в столице и области продолжатся дожди. Ночные температуры составят от +7 до +9 градусов. В светлое время суток ртутные столбики поднимутся до +10… +12.

12 апреля в Киеве и области пройдут дожди

В четверг, 13 апреля, осадки ослабеют, но полностью не прекратятся. Ночью термометры покажут +7… +9 градусов, а днем ожидается ощутимое потепление – до +14… +16.

13 апреля в Киеве и области пройдут дожди

Напомним, в конце марта из-за неблагоприятных погодных условий и обстрелов ВС РФ некоторые области Украины остались без электричества. В "Укрэнерго" предупреждали, что сети распределения энергии были повреждены сильным ветром и обильными осадками.

Также сообщалось, что 8 апреля в Киеве был завершен отопительный сезон. В украинской столице, по словам мэра Виталия Кличко, решили досрочно отключить централизованное отопление в связи с благоприятными погодными условиями.