В Киеве завершается отопительный сезон: Кличко назвал дату

В украинской столице, по словам Виталия Кличко, решили досрочно отключить централизованное отопление в связи с благоприятными погодными условиями.

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Отопительный сезон 2022/2023 в Киеве завершится 8 апреля. Соответствующее решение было принято с учетом погодных условий, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, именно с этой даты, по прогнозам синоптиков, в Киеве ожидается стабильно теплая погода.

"Ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в дома раньше", – рассказал он.

Виталий Кличко добавил, что переход системы централизованного теплоснабжения на летний режим работы продлится несколько дней, поскольку она одна из крупнейших в Европе.

"Она насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, три мощных ТЭЦ, почти две сотни станций теплоснабжения и котельных", – подчеркнул мэр Киева.

Где в Украине уже завершили отопительный сезон

По состоянию на 27 марта 2023 года было известно, что отопительный сезон завершается на территории шести областей – Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой Как объяснил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, в других областях несколько дней еще будет прохладная погода, но после этого отопительный сезон постепенно завершится и в остальных регионах.

При этом в Днепре отопительный сезон завершился еще 22 марта, о чем сообщал заместитель городского головы Михаил Лысенко. По его словам, помимо потепления у решения есть и другая причина — долги местных жителей.

К слову, 5 апреля глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что из-за погодных условий отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается и будет завершен только после того, как это позволят температурные показатели. При этом Алексей Чернышов отметил, что энергоэффективность должна оставаться приоритетом №1 для органов местного самоуправления.

"Замечу, что это — не о холоде в домах, а о комфортной температуре и сбережениях при оплате счетов за полученное тепло", — добавил он.

Напомним также, что Украина в 2023 году присоединится к Европе для общих закупок газа. В частности, для следующего отопительного сезона страна закупит дополнительны 2 млрд кубометров газа на платформе совместных закупок ЕС.