Ударили по рукам: страны ЕС будут будут закупать газ совместно с Украиной

Дополнительные объемы топлива для Украины уже заказаны, страна сможет использовать газ вдобавок к собственному производству.

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В общих закупках газа Европейским Союзом будет принимать участие и Украина. В частности, для безопасного прохождения следующей зимы страна закупит дополнительны 2 млрд кубометров газа на платформе совместных закупок ЕС. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Так, по словам комиссара ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, дополнительные объемы топлива для Украины уже заказаны в рамках общей платформы ЕС по закупке газа.

"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 миллиарда кубометров дополнительного газа", — отметила она.

Кадри Симсон объяснила, что дополнительные объемы газа для Украины уже заказаны. Страна сможет использовать топливо вдобавок к собственному производству газа.

"Платформа совместной закупки газа открыта для всех стран-членов ЕС и для членов Энергетического сообщества. Молдова, Украина и Сербия заказали определенные объемы для следующей зимы, и сейчас это часть тех объемов, вокруг которых ведутся переговоры", — сказала Кадри Симсон

Отметим, что страны Евросоюза планируют подписать свои первые контракты на совместную покупку газа уже этим летом.

Совместные закупки газа в ЕС: что это значит?

Таким образом блок хочет ограничить скачок цен на энергоносители, спровоцированный Россией после прекращения поставок на фоне вторжения в Украину. Несмотря на то, что цены на газ и электроэнергию составляют лишь небольшую часть их августовских рекордов, они повышают потребительскую инфляцию и снижают конкурентоспособность местных компаний.

По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефковича, общий спрос 27 членов блока и трех соседних стран – Украины, Молдовы и Сербии — составят 24 млрд кубометров в год в течение следующих трех лет.

Напомним, отопительный сезон в Украине, вероятно, закончится в начале апреля. Но если погода резко испортится и снизится температура воздуха, теплоснабжение городов продлят.

Также Фокус рассказывал, что доходы России от продажи нефти и газа в этом году упали на 38%. Все потому, что ограничение цен и западные санкции сократили торговлю самого прибыльного вида экспорта страны.