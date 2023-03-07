Страны ЕС будут совместно закупать газ, первый тендер состоится в апреле, – Bloomberg

По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефковича, общий спрос 27 членов блока и трех соседних стран – Украины, Молдовы и Сербии составят 24 млрд кубометров в год в течение следующих трех лет. Европейские хранилища все еще заполнены примерно на 61%.

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Европейский Союз будет организовывать общие закупки газа на регулярной основе, чтобы обеспечить достаточное количество топлива. В такой способ в ЕС стремятся снизить цены на энергоносители и обеспечить стабильные поставки. Об этом сегодня, 7 марта, пишет Bloomberg.

Совместные закупки газа там называют новым инструментом, который блок применил, чтобы ограничить скачок цен на энергоносители, вызванный прекращением поставок из России после вторжения РФ в Украину. Несмотря на то, что цены на газ и электроэнергию составляют лишь небольшую часть их августовских рекордов, они повышают потребительскую инфляцию и снижают конкурентоспособность местных компаний, отмечает агентство.

После оглашения тендера в апреле ЕС ожидает, что первые контракты с поставщиками будут подписаны в июне.

"Мы создаем новую систему, которая усилит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители. С тех пор, как мы начали это мероприятие, международные поставщики проявили огромный интерес", – отметил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефкович.

По его словам, со стороны предложения более 50 компаний со всего мира заинтересованы в сотрудничестве с Европой через энергетическую платформу. После первого тендера ЕС будет регулярно организовывать дополнительные совместные закупки, чтобы обеспечить достаточное количество газа в блоке.

Европейские хранилища все еще заполнены примерно на 61%, преимущественно благодаря мягкой зиме, но упор уже смещается на пополнение запасов перед следующим отопительным сезоном.

Тем временем, 1 марта компания Sustainable Solutions из Техаса уже заключила соглашение об аренде плавучего терминала по приему сжиженного газа, который планируется разместить у побережья Эстонии.

28 февраля стало известно, что доходы России от продажи нефти и газа в этом году упали на 38%, поскольку ограничение цен и западные санкции сократили торговлю самого прибыльного вида экспорта Москвы. За январь доходы от продажи этих энергоносителей составили $18,5 млрд по сравнению с $30 млрд за тот же период в 2022 году.

Напомним, что с осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. По данным правительства Украины на декабрь минувшего года, около 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. Более того, российские ракеты поразили все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

К слову, отопительный сезон в Украине, скорее всего, закончится в начале апреля. Но если погода резко испортится и снизится температура воздуха, теплоснабжение городов продлят.