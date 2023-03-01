США рассматривают возможность поставки в Украину сжиженного газа

Американская компания Sustainable Solutions уже анонсировала два проекта по поставкам топлива. По мнению руководства, это позволит повысить энергетическую безопасность Украины.

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Компания Sustainable Solutions из Техаса уже заключила соглашение об аренде плавучего терминала по приему сжиженного газа, который планируется разместить у побережья Эстонии, об этом сегодня, 1 марта сообщил генеральный директор компании Эмиль Пенья.

"У нас есть два танкера для перевозки сжиженного газа, которые будут обслуживать этот терминал. Мы готовы запустить этот проект уже к октябрю. При этом часть газа уже готова выкупить Эстония, еще часть — Латвия. Однако большую часть мы готовы предложить Украине", — заявил он.

По словам Пеньи, уже на следующей неделе в Хьюстон прибудет руководство "Нафтогаза" для ведения соответствующих переговоров.

"Подобные перевозки достаточно распространены в США, хотя в Европе, насколько известно, такие услуги предоставляет только одна компания. Сейчас мы готовы арендовать 10 таких машин, однако в будущем их количество может быть увеличено", — рассказывает он.

Второй проект может быть запущен гораздо раньше — в течение ближайших месяцев. Он предлагает поставки сжиженного газа специальными грузовыми автомобилями, оснащенными устройствами для регазификации сжиженного природного газа.

По его словам, компания планирует в ближайшее время начать стажировку в Польше водителей по работе на устройствах по газификации. Одновременно компания планирует получить все необходимые разрешения в ЕС и Украине.

"Конечно, это не решит всех проблем Украины с газом. Однако это позволит диверсифицировать поставки газа, повысив энергетическую безопасность Украины", — резюмирует Пенья.

Тем временем, 28 февраля стало известно, что доходы России от продажи нефти и газа в этом году упали на 38%, поскольку ограничение цен и западные санкции сократили торговлю самого прибыльного вида экспорта Москвы. За январь доходы от продажи этих энергоносителей составили $18,5 млрд по сравнению с $30 млрд за тот же период в 2022 году.

К слову, отопительный сезон в Украине, скорее всего, закончится в начале апреля. Но если погода резко испортится и снизится температура воздуха, теплоснабжение городов продлят

Напомним, что с осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. По данным правительства Украины на декабрь минувшего года, около 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. Более того, российские ракеты поразили все тепловые электростанции и большинство ГЭС.