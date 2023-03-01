"Нужно экономить": в "Нафтогазе" рассказали, когда украинцам отключат тепло

Украина, по словам главы правления компании Алексея Чернышева, обеспечена достаточными запасами природного газа на отопительный сезон, но завершить его хотелось бы как можно раньше.

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Отопительный сезон в Украине, скорее всего, закончится в начале апреля. Но если погода резко испортится и снизится температура воздуха, теплоснабжение городов продлят, сообщил во вторник, 28 февраля, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Есть надежда, что сможем завершить сезон в самом начале апреля, но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но мы должны осознавать, что нужно экономить", — рассказал он.

По его словам, запасов природного газа в Украине хватит до конца отопительного сезона, но завершить его хотелось бы как можно раньше. Алексей Чернышев также призвал украинцев бережно пользоваться отоплением.

При этом он также уточнил, что тарифы на газ не будут меняться после юридического или фактического завершения этого отопительного сезона.

Как Украина готовилась к отопительному сезону в условиях войны

Украина вошла в зимний сезон с запасами природного газа в подземных хранилищах на уровне 14 млрд. кубометров, сообщал в конце ноября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом еще летом правительство предупреждало, что зимой украинцы смогут почувствовать себя европейцами как минимум по температуре в квартирах и домах.

"Мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы", — рассказывал в августе тогда еще руководитель Минрегиона Алексей Чернышов.

Также существовали риски с потенциальной остановкой транзита российского газа по украинской газотранспортной системе.

"Если прекратится транзит, то будем качать газ из хранилищ, но упадет давление, и уже не у всех потребителей будет газ, может прерываться подача газа на определенные периоды и в определенных регионах, высокие риски для южной и восточной части страны", — рассказывал Фокусу в декабре прошлого года эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

К счастью, Украина выдержала энергетический террор ВС РФ и самый трудный период для критической инфраструктуры нашей страны, похоже, уже позади.

Напомним, что с осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. По данным правительства Украины на декабрь минувшего года, около 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. Более того, российские ракеты поразили все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Также ранее Фокус рассказывал, что изменится в Украине с 1 марта 2023 года.