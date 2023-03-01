"Потрібно економити": в "Нафтогазі" розповіли, коли українцям відключать тепло

Україна, за словами голови правління компанії Олексія Чернишова, забезпечена достатніми запасами природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б якомога раніше.

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Опалювальний сезон в Україні, найімовірніше, закінчиться на початку квітня. Але якщо погода різко зіпсується і знизиться температура повітря, теплопостачання міст продовжать, повідомив у вівторок, 28 лютого, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Є надія, що зможемо завершити сезон на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але ми маємо усвідомлювати, що треба заощаджувати", — розповів він.

За його словами, запасів природного газу в Україні вистачить до кінця опалювального сезону, але завершити його хотілося б якомога раніше. Олексій Чернишов також закликав українців дбайливо користуватися опаленням.

При цьому він також уточнив, що тарифи на газ не змінюватимуться після юридичного чи фактичного завершення цьогорічного опалювального сезону.

Як Україна готувалася до опалювального сезону в умовах війни

Україна увійшла у зимовий сезон із запасами природного газу в підземних сховищах на рівні 14 млрд кубометрів, повідомляв наприкінці листопада 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль. При цьому ще влітку уряд попереджав, що взимку українці зможуть відчути себе європейцями як мінімум через температуру в квартирах і будинках.

"Ми повинні відвикнути жити взимку з відкритими вікнами й обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в будинку має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в економних країнах розвиненої Європи", — розповідав у серпні тоді ще керівник Мінрегіону Олексій Чернишов.

Також існували ризики з потенційною зупинкою транзиту російського газу по українській газотранспортній системі.

"Якщо припиниться транзит, то качатимемо газ зі сховищ, але впаде тиск, і вже не в усіх споживачів буде газ, може перериватися подавання газу на певні періоди й у певних регіонах, високі ризики для південної та східної частини країни", — розповідав Фокусу в грудні минулого року експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

На щастя, Україна витримала енергетичний терор ЗС РФ і найважчий період для критичної інфраструктури нашої країни, схоже, вже позаду.

Нагадаємо, що з осені 2022 року РФ здійснила 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 17 атак було вчинено із застосуванням дронів-камікадзе. За даними уряду України на грудень минулого року, майже 50% енергосистеми було пошкоджено чи зруйновано. Ба більше, російські ракети уразили всі теплові електростанції та більшість ГЕС.

Також раніше Фокус розповідав, що зміниться в Україні з 1 березня 2023 року.