США розглядають можливість постачання в Україну скрапленого газу

Американська компанія Sustainable Solutions уже анонсувала два проєкти з постачання палива. На думку керівництва, це дозволить підвищити енергетичну безпеку України.

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Компанія Sustainable Solutions із Техасу вже уклала угоду про оренду плавучого терміналу щодо прийому скрапленого газу, який планується розмістити біля узбережжя Естонії, про це сьогодні, 1 березня, повідомив генеральний директор компанії Еміль Пенья.

"У нас є два танкери для перевезення скрапленого газу, які обслуговуватимуть цей термінал. Ми готові запустити цей проєкт уже до жовтня. При цьому частину газу вже готова викупити Естонія, ще частину — Латвія. Однак більшу частину ми готові запропонувати Україні", — заявив він.

За словами Пеньї, вже наступного тижня до Х'юстона прибуде керівництво "Нафтогазу" для проведення відповідних переговорів.

"Подібні перевезення досить поширені в США, хоча в Європі, наскільки відомо, такі послуги надає лише одна компанія. Зараз ми готові орендувати 10 таких машин, однак у майбутньому їх кількість може бути збільшена", — розповідає він.

Другий проєкт може бути запущений набагато раніше — протягом найближчих місяців. Він пропонує постачання скрапленого газу спеціальними вантажними автомобілями, оснащеними пристроями для регазифікації скрапленого газу.

За його словами, компанія планує найближчим часом розпочати стажування у Польщі водіїв щодо роботи на пристроях із газифікації. Водночас компанія планує отримати всі необхідні дозволи в ЄС та Україні.

"Звичайно, це не вирішить усіх проблем України з газом. Однак це дозволить диверсифікувати постачання газу, підвищивши енергетичну безпеку України", — резюмує Пенья.

Тим часом, 28 лютого стало відомо, що доходи Росії від продажу нафти і газу цьогоріч упали на 38%, оскільки обмеження цін та західні санкції скоротили торгівлю найприбутковішого виду експорту Москви. За січень доходи від продажу цих енергоносіїв склали $18,5 млрд порівняно з $30 млрд за той же період у 2022 році.

До речі, опалювальний сезон в Україні, швидше за все, закінчиться на початку квітня. Але якщо погода різко зіпсується та знизиться температура повітря, теплопостачання міст продовжать.

Нагадаємо, що з осені 2022 року РФ здійснила 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 17 атак було скоєно із застосуванням дронів-камікадзе. За даними уряду України на грудень минулого року, майже 50% енергосистеми було пошкоджено чи зруйновано. Ба більше, російські ракети уразили всі теплові електростанції та більшість ГЕС.