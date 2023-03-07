Країни ЄС спільно закуповуватимуть газ, перший тендер відбудеться у квітні, — Bloomberg

За словами віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефковича, загальний попит 27 членів блоку та трьох сусідніх країн — України, Молдови та Сербії —становитимуть 24 млрд кубометрів на рік протягом наступних трьох років. Європейські сховища досі заповнені приблизно на 61%.

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Європейський Союз організовуватиме загальні закупівлі газу на регулярній основі, щоб забезпечити достатню кількість палива. Так у ЄС прагнуть знизити ціни на енергоносії та забезпечити стабільні постачання. Про це сьогодні, 7 березня, пише Bloomberg.

Спільні закупівлі газу там називають новим інструментом, який блок застосував, щоб обмежити стрибок цін на енергоносії, спричинений припиненням постачання з Росії після вторгнення РФ до України. Попри те, що ціни на газ і електроенергію становлять лише невелику частину їхніх серпневих рекордів, вони підвищують споживчу інфляцію та знижують конкурентоспроможність місцевих компаній, зазначає агентство.

Після оголошення тендеру у квітні ЄС очікує, що перші контракти з постачальниками будуть підписані в червні.

"Ми створюємо нову систему, яка посилить конкуренцію, приверне нових постачальників і знизить ціни на енергоносії. З тих пір, як ми розпочали цей захід, міжнародні постачальники виявили величезний інтерес", — зазначив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефкович.

За його словами, з боку пропозиції понад 50 компаній із усього світу зацікавлені в співпраці з Європою через енергетичну платформу. Після першого тендеру ЄС регулярно організовуватиме додаткові спільні закупівлі, щоб забезпечити достатню кількість газу в блоці.

Європейські сховища все ще заповнені приблизно на 61% переважно завдяки м'якій зимі, але наголос уже зміщується на поповнення запасів перед наступним опалювальним сезоном.

Водночас 1 березня компанія Sustainable Solutions із Техасу вже уклала угоду про оренду плавучого терміналу для прийому зрідженого газу, який планується розмістити біля узбережжя Естонії.

28 лютого стало відомо, що доходи Росії від продажу нафти й газу цього року впали на 38%, оскільки обмеження цін і західні санкції скоротили торгівлю найприбутковішого виду експорту Москви. За січень доходи від продажу цих енергоносіїв склали $18,5 млрд порівняно з $30 млрд за той же період у 2022 році.

Нагадаємо, що з осені 2022 року РФ здійснила 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 17 атак було вчинено із застосуванням дронів-камікадзе. За даними уряду України на грудень минулого року, близько 50% енергосистеми було пошкоджено чи зруйновано. Крім того, російські ракети уразили всі теплові електростанції та більшість ГЕС.

До речі, опалювальний сезон в Україні, швидше за все, закінчиться на початку квітня. Але якщо погода різко зіпсується, і знизиться температура повітря, теплопостачання міст продовжать.