Вдарили по руках: країни ЄС купуватимуть газ спільно з Україною

Додаткові обсяги палива для України вже замовлені, країна зможе використати газ на додачу до власного виробництва.

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У загальних закупівлях газу Європейським Союзом братиме участь й Україна. Зокрема, для безпечного проходження наступної зими країна закупить додаткові 2 млрд кубометрів газу на платформі спільних закупівель ЄС. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Так, за словами комісарки ЄС із питань енергетики Кадрі Сімсон, додаткові обсяги палива для України вже замовлені у межах спільної платформи ЄС із закупівлі газу.

"Ми інтегрували Україну в платформу спільних закупівель газу з метою допомогти отримати 2 мільярди кубометрів додаткового газу", — зазначила вона.

Кадрі Сімсон пояснила, що додаткові обсяги газу для України вже замовлені. Країна зможе використовувати паливо на додаток до власного виробництва газу.

"Платформа спільної закупівлі газу відкрита для всіх країн-членів ЄС і для членів Енергетичного співтовариства. Молдова, Україна та Сербія замовили певні обсяги для наступної зими, і зараз це частина тих обсягів, довкола яких ведуться переговори", — сказала Кадрі Сімсон.

Зазначимо, що країни Євросоюзу планують підписати свої перші контракти на спільну купівлю газу вже цього літа.

Спільні закупівлі газу в ЄС: що це означає?

Так блок хоче обмежити стрибок цін на енергоносії, спровокований Росією після припинення постачань на тлі вторгнення в Україну. Незважаючи на те, що ціни на газ та електроенергію становлять лише невелику частину їхніх серпневих рекордів, вони підвищують споживчу інфляцію і знижують конкурентоспроможність місцевих компаній.

За словами віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефковича, загальний попит 27 членів блоку та трьох сусідніх країн — України, Молдови та Сербії — становитиме 24 млрд кубометрів на рік протягом наступних трьох років.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні, ймовірно, закінчиться на початку квітня. Але якщо погода різко зіпсується та знизиться температура повітря, теплопостачання міст продовжать.

Також Фокус розповідав, що доходи Росії від продажу нафти та газу цьогоріч упали на 38%. Усе тому, що обмеження цін та західні санкції скоротили торгівлю найприбутковішого виду експорту країни.