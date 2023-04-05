У Києві завершується опалювальний сезон: Кличко назвав дату

В українській столиці, за словами Віталія Кличка, вирішили достроково відключити централізоване опалення через сприятливі погодні умови.

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Опалювальний сезон 2022/2023 у Києві завершиться 8 квітня. Відповідне рішення було ухвалено з урахуванням погодних умов, повідомив у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, саме з цієї дати, за прогнозами синоптиків, у Києві очікується стабільно тепла погода.

"Щороку рішення про початок або завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла до будинків раніше", — розповів він.

Віталій Кличко додав, що перехід системи централізованого теплопостачання на літній режим роботи триватиме кілька днів, оскільки вона є однією з найбільших у Європі.

"Вона налічує понад 2,7 тис. км теплових мереж, три потужні ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень", – наголосив мер Києва.

Де в Україні вже завершили опалювальний сезон

Станом на 27 березня 2023 року було відомо, що опалювальний сезон завершується на території шести областей – Херсонської, Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Волинської та Вінницької Як пояснив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, в інших областях ще кілька днів буде прохолодна погода, але після цього опалювальний сезон поступово завершиться і в інших регіонах.

При цьому у Дніпрі опалювальний сезон завершився ще 22 березня, про що повідомляв заступник міського голови Михайло Лисенко. За його словами, крім потепління рішення має й іншу причину — борги місцевих жителів.

До речі, 5 квітня голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що через погодні умови опалювальний сезон у деяких областях України триває і буде завершено лише після того, як це дозволять температурні показники. При цьому Олексій Чернишов зазначив, що енергоефективність має залишатись пріоритетом №1 для органів місцевого самоврядування.

"Зауважу, що це — не про холод у будинках, а про комфортну температуру та заощадження при оплаті рахунків за отримане тепло", — додав він.

Нагадаємо також, що Україна у 2023 році приєднається до Європи для загальних закупівель газу. Зокрема, для наступного опалювального сезону країна закупить додаткові 2 млрд кубометрів газу на платформі спільних закупівель ЄС.