Погрілися і досить: де в Україні оголосили про закінчення опалювального сезону

В Україні закінчується найскладніший опалювальний сезон через війну з Росією. Незабаром жителів одного з міст почнуть відключати від опалення.

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Житло деяких українців на тлі потепління почнуть відключати від системи централізованого опалення вже в березні. Так, у Дніпрі опалювальний сезон закінчиться вже у середу, 22 березня, повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко.

При цьому він зазначив, що опалювальний сезон завершують не лише через теплу погоду. Ще однією причиною для дострокового закінчення опалювального сезону у місті є значні борги мешканців Дніпра перед комунальниками.

"У зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря в Дніпрі до 8°C опалювальний сезон із 22 березня буде завершено. Зазначаю, що це пов'язано з допустимим температурним режимом у місті, а ще населення має чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами міста", — йдеться в повідомленні.

Кінець опалювального сезону: що про це говорять у "Нафтогазі"

На початку березня 2023 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що українські регіони від централізованого опалення почнуть відключати, найімовірніше, на початку квітня.

"Є надія, що зможемо завершити сезон на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але ми маємо усвідомлювати, що треба заощаджувати", — розповів він.

Голова "Нафтогазу" також зазначив, що запасів природного газу вистачить до кінця опалювального сезону, але водночас він закликав українців дбайливо користуватися опаленням.

Водночас 14 березня голова комітету Верховної Ради з питань ЖКГ Андрій Герус також заявив про можливість достроково завершити опалювальний сезон в Україні. За його словами, завдяки теплій погоді знижується споживання електроенергії, збільшується профіцит у системі вдень. Паралельно зростає генерація сонячних електростанцій (СЕС).

Нагадаємо, що в уряді роздумують про підвищення тарифу на електроенергію для населення. Про ці плани Фокус докладно писав у своїй статті "Оновлення платіжок. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже з квітня".

Крім того, Нацкомісія вже оприлюднила попередні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Очікується, що тарифи підвищуватимуть у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Вартість послуг після підвищення подорожчає приблизно на 30%.