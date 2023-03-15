Погода дозволяє: опалювальний сезон в Україні хочуть завершити раніше за термін

Погода в Україні помітно покращала, і похолодання не передбачається, тому опалювальний сезон можна завершити, щоб заощадити газ для наступного року.

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Опалювальний сезон 2022/2023 в Україні може закінчитися на місяць раніше від запланованого терміну на тлі потепління та для економії електроенергії. Про це у вівторок, 14 березня, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань ЖКГ Андрій Герус.

За його словами, опалювальний сезон у деяких регіонах України можна завершити вже наступного тижня.

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. З огляду на прогноз погоди, з понеділка в деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон і заощадити енергоресурси, у тому числі газ", — зазначив він.

Він додав, що завдяки теплій погоді знижується споживання електроенергії, збільшується профіцит у системі вдень. Паралельно зростає генерація сонячних електростанцій (СЕС). Водночас у деяких містах, наприклад, у Києві, Харкові та Житомирі, цього тижня спостерігалася нестача електроенергії. Як пояснив Андрій Герус, це сталося через неправильний розподіл генерації.

"Електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У разі міст — це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС", — наголосив голова комітету.

Кінець опалювального сезону: що про це говорять у "Нафтогазі"

На початку березня 2023 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що українські регіони від централізованого опалення почнуть відключати, швидше за все, на початку квітня.

"Є надія, що зможемо завершити сезон на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але ми маємо усвідомлювати, що треба заощаджувати", — розповів він.

Глава "Нафтогазу" також зазначив, що запасів природного газу вистачить до кінця опалювального сезону, але водночас він закликав українців дбайливо користуватися опаленням.

Раніше стало відомо, що "Нафтогаз" у 2023 році планує повністю відмовитися від імпортного газу. Для цього, за словами Олексія Чернишова, компанії потрібно збільшити видобуток на 8%, приватним видобувачам — на 16%.

Водночас 9 березня стало відомо, що Україна братиме участь у спільних із Європейським Союзом закупках газу. Зокрема, для безпечного проходження наступної зими країна закупить додаткові 2 млрд кубометрів газу.