Погода позволяет: отопительный сезон в Украине хотят завершить раньше срока

Погода в Украине заметно улучшилась и похолодания не предвидится, поэтому отопительный сезон можно завершить, чтобы сэкономить газ для следующего года.

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Отопительный сезон 2022/2023 в Украине может закончиться на месяц раньше запланированного срока на фоне потепления и для экономии электроэнергии. Об этом во вторник, 14 марта сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ Андрей Герус.

По его словам, отопительный сезон в некоторых регионах Украины можно завершить уже на следующей неделе.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", — отметил он.

Он добавил, что благодаря теплой погоде снижается потребление электроэнергии, увеличивается профицит в системе в дневное время. Параллельно растет генерация солнечных электростанций (СЭС). При этом в некоторых городах, например, в Киеве, Харькове и Житомире, на этой неделе наблюдалась нехватка электроэнергии. Как объяснил Андрей Герус, это произошло из-за неправильного распределения генерации.

"Электростанции должны быть максимально приближены к зонам потребления. В случае городов – это крыши домов, которые могут использоваться для СЭС", – подчеркнул глава комитета.

Конец отопительного сезона: что об этом говорят в "Нафтогазе"

В начале марта 2023 глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что украинские регионы от централизованного отопления начнут отключать, скорее всего, в начале апреля.

"Есть надежда, что сможем завершить сезон в самом начале апреля, но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но мы должны осознавать, что нужно экономить", — рассказал он.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что запасов природного газа хватит до конца отопительного сезона, но в то же время он призвал украинцев бережно пользоваться отоплением.

Ранее стало известно, что "Нафтогаз" в 2023 году планирует полностью отказаться от импортного газа. Для этого, по словам Алексея Чернышева, компании нужно увеличить добычу на 8%, а частным добытчикам — на 16%.

Тем временем 9 марта стало известно, что Украина будет принимать участие в общих с Европейским Союзом закупках газа. В частности, для безопасного прохождения следующей зимы страна закупит дополнительны 2 млрд кубометров газа.