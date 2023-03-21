Погрелись и хватит: где в Украине объявили об окончании отопительного сезона

В Украине заканчивается самый сложный отопительный сезон из-за войны с Россией. Уже скоро жителей одного из городов начнут отключать от отопления.

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Жилье некоторых украинцев на фоне потепления начнут отключать от системы централизованного отопления уже в марте. Так, в Днепре отопительный сезон закончится уже в среду, 22 марта, сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко.

При этом он отметил, что отопительный сезон завершают не только из-за теплой погоды. Еще одной причиной для досрочного окончания отопительного сезона в городе являются значительные долги жителей Днепра перед коммунальщиками.

"В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен. Отмечаю, что это связано с допустимым температурным режимом в городе, а еще население имеет немалую задолженность перед теплоснабжающими предприятиями города", – сказано в сообщении.

Конец отопительного сезона: что об этом говорят в "Нафтогазе"

В начале марта 2023 глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что украинские регионы от централизованного отопления начнут отключать, скорее всего, в начале апреля.

"Есть надежда, что сможем завершить сезон в самом начале апреля, но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но мы должны осознавать, что нужно экономить", — рассказал он.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что запасов природного газа хватит до конца отопительного сезона, но в то же время он призвал украинцев бережно пользоваться отоплением.

Тем временем 14 марта глава комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ Андрей Герус тоже заявил о вероятности досрочно завершить отопительный сезон в Украине. По его словам, благодаря теплой погоде снижается потребление электроэнергии, увеличивается профицит в системе в дневное время. Параллельно растет генерация солнечных электростанций (СЭС).

Напомним, что в правительстве раздумывают о повышении тарифа на электроэнергию для населения. Об этих планах Фокус подробно писал в своей статье "Обновление платежек. Тарифы на электроэнергию могут повысить уже с апреля".

Кроме того, Нацкомиссия уже обнародовала предварительные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что тарифы будут повышать в два этапа: сначала 1 апреля, и еще раз 1 июля. Стоимость услуг после повышения подорожает примерно, на 30%.