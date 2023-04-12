У Київській області можливі підтоплення через сильні дощі, – синоптики (фото)

На нижніх ділянках Десни очікується поступове зростання рівнів води на 1-5 см на добу, через що в частині регіону було оголошено І рівень небезпеки.

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З 12 по 13 квітня на території Київської області є ймовірність розливів і підтоплень на річці Десна через дощі, що продовжуються. Про це повідомив Український гідрометцентр.

Зазначається, що цими днями на нижніх ділянках Десни на Київщині продовжуватиметься поступове зростання рівнів води на 1-5 см на добу.

Вода, як попереджають в Укргідрометеоцентрі, перебуватиме у старицях (старих руслах) на заплавних територіях Десни у Броварському районі Київської області. З цієї причини гідрометцентр оголосив І (жовтий) рівень небезпеки.

Прогноз погоди у Києві та Київській області.

У середу, 12 квітня, у столиці та області продовжаться дощі. Нічні температури становитимуть від +7 до +9 градусів. У світлий час доби ртутні стовпчики піднімуться до +10…+12.

12 квітня у Києві та області пройдуть дощі

У четвер, 13 квітня, опади ослабнуть, але не припиняться. Вночі термометри покажуть +7…+9 градусів, а вдень очікується відчутне потепління – до +14…+16.

13 квітня у Києві та області пройдуть дощі

Нагадаємо, наприкінці березня через несприятливі погодні умови та обстріли ЗС РФ деякі області України залишилися без електрики. В "Укренерго" попереджали, що мережі розподілу енергії були пошкоджені сильним вітром та сильними опадами.

Також повідомлялося, що 8 квітня у Києві було завершено опалювальний сезон. В українській столиці, за словами мера Віталія Кличка, вирішили достроково відключити централізоване опалення через сприятливі погодні умови.