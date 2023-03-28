Негода та обстріли ЗС РФ: низка областей України залишилася без електрики, — "Укренерго"

В енергетичній компанії повідомили, що на заході та півдні України спостерігається штурмовий вітер і сніг із дощем, унаслідок чого були пошкоджені мережі розподілу енергії.

Related video

Вісім областей України через негоду 28 березня частково знеструмлено. У регіонах спостерігається штормовий вітер і сніг із дощем, внаслідок чого було пошкоджено мережі операторів систем розподілу (ОСР). Про це розповіли в компанії "Укренерго".

"Є значні знеструмлення споживачів у 8 областях на заході й півдні України: Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька й Одеська області", — сказано в повідомленні

У відомстві заявили, що ремонтні бригади енергетиків вже працюють над усуненням пошкоджень і відновленням подачі електрики.

Водночас на Житомирщині діють обмеження електроенергії через значні пошкодження внаслідок обстрілів російських військ. Крім того, складна ситуація з електропостачанням залишається в регіонах уздовж лінії фронту, де ЗС РФ постійними артилерійськими обстрілами пошкоджують мережі.

"Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів пошкоджено мережі операторів системи розподілу в Харківській, Запорізькій і Херсонській областях", — сказали в "Укренерго".

В інших регіонах України ситуація залишається стабільною, і відключень електрики не очікується.

Нагадаємо, 28 березня у КМДА розповіли, що в Києві поки що не вимикатимуть централізоване опалення через похолодання та ризик аварій. Опалювальний сезон закінчиться, як тільки розпочнеться стабільне потепління.

27 березня повідомлялося, що в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській і Вінницькій областях уже завершують опалювальний сезон. Після кількох днів похолодання опалювальний сезон планують завершити і в інших регіонах.