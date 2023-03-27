Попри прогнози похолодання в шести областях Україні завершують опалювальний сезон

В деяких областях України вже розпочали відключення від опалення за рішенням місцевої влади. Після декількох днів похолодання опалювальний сезон планують завершити й в інших регіонах.

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У шести областях України — Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій — вже завершують опалюваний сезон. Про це повідомив у соцмережах голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано", — розповів Чернишов.

За його словами, очікується ще декілька днів прохолодної погоди, після яких опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.

"Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості – вистоїмо й далі! Дякую працівникам газового фронту, завдяки яким українці були з теплом", — заявив керівник "Нафтогазу".

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків цього тижня на більшій частині території України очікується помітне похолодання. Денна температура повітря опуститься до +2-5°, а вночі можуть бути морози. У деяких регіонах випаде мокрий сніг.

На 28 березня обіцяють значне пониження температури — до позначки +1°. Також в Україні очікується мокрий сніг, сильні опади можливі на заході та на півночі, а також у центральній частині країни. Пориви вітру можуть досягати штормових значень.

У Дніпрі опалювальний сезон завершився ще 22 березня, про що повідомляв заступник міського голови Михайло Лисенко. За його словами, окрім потепління у рішення є й інша причина — борги місцевих мешканців. Посадовець зазначив, що дніпряни не сплачують комунальникам за опалення.