Несмотря на прогнозы похолодания, в шести областях Украины завершают отопительный сезон

В некоторых областях Украины уже начали отключение от отопления по решению местных властей. После нескольких дней похолодания отопительный сезон планируют завершить и в других регионах.

Related video

В шести областях Украины – Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой – уже завершают отопительный сезон. Об этом сообщил в соцсетях глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

"Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон. Погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано", — рассказал Чернышов.

По его словам, ожидается еще несколько дней холодной погоды, после которых отопительный сезон постепенно завершится и в других областях.

"Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенность — выстоим и дальше! Спасибо работникам газового фронта, благодаря которым украинцы были с теплом", — заявил руководитель "Нафтогаза".

Напомним, по прогнозам синоптиков на этой неделе на большей части территории Украины ожидается заметное похолодание. Днем температура воздуха опустится до +2-5°, а ночью могут быть морозы. В некоторых регионах пройдет мокрый снег.

На 28 марта обещают значительное снижение температуры до отметки +1°. Также в Украине ожидается мокрый снег, сильные осадки возможны на западе и севере, а также в центральной части страны. Порывы ветра могут достигать штормовых значений.

В Днепре отопительный сезон завершился еще 22 марта, о чем сообщал заместитель городского головы Михаил Лысенко. По его словам, помимо потепления у решения есть и другая причина — долги местных жителей. Чиновник отметил, что днепряне не платят коммунальщикам за отопление.