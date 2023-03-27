Резкое похолодание и снеголавинная опасность: синоптики рассказали, какая погода ожидается 28 марта (карта)

Синоптик Наталка Диденко спрогнозировала резкое ухудшение погодных условий, которое спровоцировал активный средиземноморский циклон. А метеорологи "Укргидрометцентра" предупредили жителей Черниговской, Львовской и Ивано-Франковской областей об опасных природных явлениях.

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В Украину 28 марта придет резкое похолодание: столбик термометра в некоторых областях опустится до отметки в +1 градус. Такой прогноз погоды на завтра дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Фейсбуке.

Синоптик предупредила о том, что во вторник, 28 марта, ожидается резкое изменение погодных условий. Оно спровоцировано тем, что в Украину переместится активный циклон, который зародился над Средиземноморьем.

"Во вторник в Украине ожидаются осадки. Дожди будут переходить в мокрый снег", — написала Диденко.

По ее словам, на западе и на севере, а также на значительной части центра страны возможны сильные осадки. На западе днем осадки ослабеют, на востоке дождь вероятен во второй половине дня и вечером.

Ветер с юго-восточного будет постепенно переходить на северо-западный. Порывы могут достигать штормовых значений до 15-22 метров в секунду.

В стране резко похолодает, до +1..+7. На востоке еще задержится теплая погода, завтра там будет +10…+16 градусов. В центре и на юге ожидается температура +6…+12.

Во вторник, 28 марта, синоптики прогнозируют в Украине резкое ухудшение погодных условий Фото: Фото из Facebook-аккаунта Натальи Диденко

Прогноз погоды на завтра: какой она будет в Киеве

В Киеве 28 марта предполагается усложнение метеоусловий. Дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки. Ветер северо-западный, порывы к штормовым, до 15-20 метров в секунду.

Синоптик предупредила о том, что в столице будут аномальные температурные "качели". В ближайшую ночь еще будет тепло, до +12 градусов. А днем температура воздуха начнет снижаться до +5…+3.

В Киевской городской администрации киевлян и гостей столицы уже предупредили о том, что во вторник произойдет ухудшение погодных условий.

Прогнозируются порывы ветра 17-22 м/с, на дорогах ожидается гололедица.

Погода на 28 марта: какой прогноз дал "Укргидрометцентр"

В "Укргидрометцентре" синоптики также дали прогноз погоды на завтра. По их информации, ночью столбик термометра покажет +8…+6 градусов, а уже днем в Украине похолодает до 0…+2.

На протяжении суток — пасмурно. На всей территории страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-восточный с порывами 1-12 метров за секунду.

Прогноз погоды на завтра: украинцев предупредили об опасностях

Метеорологи "Укргидрометцентра" подчеркнули, что осторожность необходимо проявлять жителям всех регионов Украины, кроме АР Крым. В стране будет объявлен І-й уровень опасности (желтый). Синоптики рекомендуют быть внимательными на дорогах и следить за дальнейшими прогнозами, так как на протяжении суток возможно усложнение погодных условий.

Кроме того существует опасность для жителей Черниговской области. В этом регионе 28-30 марта будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне и ее притоке реке Сейм.

Гидроопасность существует также для жителей Львовской и Волынской областей из-за половодья рек Припять и Западный Буг.

А в западной, центральной и восточной частях Закарпатской области ожидается свежий снег, который также может быть опасным для людей.

Также осторожность нужно проявлять жителям Ивано-Франковщины: там 28 марта прогнозируют метели.

Напомним, 26 марта мы сообщали о том, что в Украину идет сильное похолодание вплоть до морозов. На этой неделе в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха в большинстве областей. Согласно прогнозам, стоит ожидать даже морозов и выпадение снега.

Мы также писали о том, что по словам главы комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ Андрея Геруса, погода позволяет завершить отопительный сезон в Украине раньше срока. Такая информация была озвучена в середине марта. Отопительный сезон планировали завершить раньше, чтобы сэкономить газ для следующего года.