Різке похолодання та сніголавинна небезпека: синоптики розповіли, яка погода очікується 28 березня (мапа)

Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала різке погіршення погодних умов, що спровокував активний середземноморський циклон. А метеорологи "Укргідрометцентру" попередили мешканців Чернігівської, Львівської та Івано-Франківської областей про небезпечні природні явища.

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В Україну 28 березня прийде різке похолодання: стовпчик термометра в деяких областях опуститься до позначки +1 градус. Такий прогноз погоди на завтра дала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Синоптик попередила про те, що у вівторок, 28 березня, очікується різка зміна погодних умов. Вона спровокована тим, що в Україну переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор'ям.

"У вівторок в Україні очікуються опади. Дощі переходитимуть у мокрий сніг", — написала Діденко.

За її словами, на заході та на півночі, а також на значній частині центру країни можливі сильні опади. На заході вдень опади послабшають, на сході дощ можливий у другій половині дня та ввечері.

Вітер із південно-східного поступово переходитиме у північно-західний. Пориви можуть досягати штормових значень до 15-22 метрів за секунду.

У країні різко похолодає, до +1..+7. На сході затримається тепла погода, завтра там буде +10…+16 градусів. У центрі та на півдні очікується температура +6…+12.

У вівторок, 28 березня, синоптики прогнозують в Україні різке погіршення погодних умов Фото: Фото из Facebook-аккаунта Натальи Диденко

Прогноз погоди на завтра: якою вона буде у Києві

У Києві 28 березня передбачається ускладнення метеоумов. Дощ із переходом у мокрий сніг, можливі сильні опади. Вітер північно-західний, пориви до штормових, до 15-20 метрів за секунду.

Синоптик попередила про те, що у столиці будуть аномальні температурні "гойдалки". Найближчої ночі ще буде тепло, до +12 градусів. А вдень температура повітря почне знижуватись до +5…+3.

У Київській міській адміністрації киян та гостей столиці вже попередили, що у вівторок відбудеться погіршення погодних умов.

Прогнозуються пориви вітру 17-22 м/с, на дорогах очікується ожеледиця.

Погода на 28 березня: який прогноз дав "Укргідрометцентр"

В "Укргідрометцентрі" синоптики також дали прогноз погоди на завтра. За їхньою інформацією, вночі стовпчик термометра покаже +8…+6 градусів, а вже вдень в Україні похолодає до 0…+2.

Протягом доби похмуро. На всій території країни прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Вітер південно-східний із поривами 1-12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на завтра: українців попередили про небезпеку

Метеорологи "Укргідрометцентру" наголосили, що обережність необхідно виявити мешканцям усіх регіонів України, крім АР Крим. У країні буде оголошено І-й рівень небезпеки (жовтий). Синоптики рекомендують бути уважними на дорогах та стежити за подальшими прогнозами, оскільки протягом доби можливе ускладнення погодних умов.

Крім того, існує небезпека для мешканців Чернігівської області. У цьому регіоні 28-30 березня продовжуватиметься поступовий розвиток повені на Десні та її притоці річці Сейм.

Гідронебезпека існує також для мешканців Львівської та Волинської областей через повінь на річках Прип'ять та Західний Буг.

А у західній, центральній та східній частинах Закарпатської області очікується свіжий сніг, який також може бути небезпечним для людей.

Також обережність треба виявляти мешканцям Івано-Франківщини: там 28 березня прогнозують хуртовини.

Нагадаємо, 26 березня ми повідомляли про те, що в Україну йде сильне похолодання аж до морозів. Цього тижня в Україні очікується значне зниження температури повітря у більшості областей. Згідно з прогнозами, варто очікувати навіть на морози й випадання снігу.

Ми також писали про те, що, за словами голови комітету Верховної Ради з питань ЖКГ Андрія Геруса, погода дозволяє завершити опалювальний сезон в Україні раніше, ніж зазвичай. Таку інформацію було озвучено в середині березня. Опалювальний сезон планували завершити раніше, щоб заощадити газ для наступного року.