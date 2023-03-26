В Україну йде сильне похолодання аж до морозів: коли чекати

Наступного тижня в Україні очікується значне зниження температури повітря у більшості областей. Згідно з прогнозами, варто очікувати навіть на морози і випадання снігу.

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Згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, на більшій частині території України вже у вівторок та середу очікується значне похолодання. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

За словами Діденко, вже у вівторок, 28 березня, і в середу, 29 березня, у більшості областей суттєво знизиться температура повітря. А у західних областях це зниження відбудеться вже у понеділок, 27 березня.

За прогнозом Діденко, майже на всій території України денна температура повітря опуститься до +2…+5 градусів Цельсія вдень, а вночі очікуються морози.

Синоптик прогнозує прибуття в Україну активного циклону, який принесе із собою сильний вітер та сильні опади. Згідно з прогнозом, йтиме дощ, який може перейти в опади у вигляді снігу, в деяких регіонах буде зафіксовано налипання мокрого снігу.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 27 березня, середня температура повітря в Україні вдень триматиметься на рівні +6...+8 градусів Цельсія, а вночі опуститься до +2...+4 градуси. На всій території України очікуються дощі та навіть мокрий сніг.

У вівторок, 28 березня, температура повітря в Україні знизиться до показників +4...+6 градусів тепла вдень, і +2...+4 градуси вночі. Дощі очікуються у західних областях із випаданням мокрого снігу.

Прогноз погоди на 29 березня 2023 року. Фото: укргідрометцентр

У середу, 29 березня, у західних областях очікується ще більше похолодання як вдень, так і вночі. Температура опуститься до 0…+2 градуси вдень, а вночі очікуються невеликі морози. На інших територіях України збережеться приблизно той самий температурний режим, але всю Україну заллють дощі, а також прогнозують випадання снігу.

Прогноз погоди на 30 березня 2023 року. Фото: укргідрометцентр

У четвер, 30 березня, згідно з прогнозом, будуть дощі, сніг, по всій території України середня температура вдень становитиме +3…+5 градусів за Цельсієм, а вночі скрізь очікуються невеликі морози. Температура знизиться до рівня -2...-4 градуси.

Нагадуємо, що, за словами голови комітету Верховної Ради з питань ЖКГ Андрія Геруса, погода дозволяє завершити опалювальний сезон в Україні раніше за термін. Таку інформацію було озвучено в середині березня. Опалювальний сезон планували завершити раніше, щоби заощадити газ для наступного року.