В Украину идет сильное похолодание вплоть до морозов: когда ожидать

На следующей неделе в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха в большинстве областей. Согласно прогнозам, стоит ожидать даже морозов и выпадение снега.

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Согласно прогнозу синоптика Наталии Диденко, на большей части территории Украины уже во вторник и среду ожидается значительное похолодание. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Диденко, уже во вторник, 28 марта, и в среду, 29 марта, в большинстве областей существенно снизится температура воздуха. А в западных областях это снижение произойдет уже в понедельник, 27 марта.

Согласно прогнозу Диденко, почти на всей территории Украины дневная температура воздуха опуститься до +2 … +5 градусов Цельсия днем, а ночью ожидаются морозы.

Синоптик прогнозирует прибытие в Украину активного циклона, который принесет с собой сильный ветер и обильные осадки. Согласно прогнозу, будут идти дожди, которые могут перейти в осадки в виде снега, в некоторых регионах будет зафиксировано налипание мокрого снега.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 27 марта, средняя температура воздуха в Украине днем будет держаться на уровне +6…+8 градусов Цельсия, а ночью опустится до +2…+4 градуса. По всей территории Украины ожидаются дожди и даже мокрый снег.

Во вторник, 28 марта, температура воздуха В Украине снизится до показателей в +4…+6 градусов тепла днем, и +2…+4 градуса ночью. Дожди ожидаются в западных областях с возможность выпадения мокрого снега.

Прогноз погоды на 29 марта 2023 года Фото: укргидрометцентр

В среду, 29 марта, в западных областях ожидается еще большее похолодание, как днем, так и ночью. Температура опуститься до 0…+2 градуса днем, а ночью ожидаются небольшие морозы. На сотальной территории Украину сохранится примерно тот же температурный режим, но всю Украину зальют дожди, а также прогнозируют выпадение снега.

Прогноз погоды на 30 марта 2023 года Фото: укргидрометцентр

В четверг, 30 марта, согласно прогнозу, будут дожди, снег, по всей территории Украины средняя температура днем будет составлять +3…+5 градусов Цельсия, а ночью везде ожидаются небольшие морозы. Температура снизится до уровня -2…-4 градуса.

Напоминаем, что по словам главы комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ Андрея Геруса, погода позволяет завершить отопительный сезон в Украине раньше срока. Такая информация была озвучена в середине марта. Отопительный сезон планировали завершить раньше, чтобы сэкономить газ для следующего года.