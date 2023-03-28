"Є ризик аварії": у КМДА пояснили, чому в Києві триває опалювальний сезон

Протягом цього тижня в столиці зберігається досить прохолодна погода з нічними морозами, тому адміністрація поки що не ухвалює рішення про відключення централізованого опалення.

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У квартирах киян батареї залишаються теплими через прохолодну погоду й ризик аварії. Опалювальний сезон закінчиться, як тільки розпочнеться стабільне потепління. Про це розповіли у пресслужбі заступника голови КМДА Петра Пантелеєва виданню "Вечірній Київ".

"Бачимо, що впродовж цього тижня зберігається досить прохолодна погода, і вночі очікується мінус 2-3 градуси", — повідомили журналістам.

У пресслужбі також зазначили, що система теплопостачання у столиці є дуже інертною, тому її не можна увімкнути через день після відключення. А для охолодження будинків багато часу не потрібно.

"Якщо відключити опалення, коли на вулиці прохолодно, люди обігріватимуть своє житло за допомогою електроприладів, що призведе до ризику аварійності й перевантаження в мережі", — додали в КМДА.

Де в Україні вже завершили опалювальний сезон

27 березня 2023 року стало відомо, що в шести областях України — Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській і Вінницькій — уже завершують опалювальний сезон. Як пояснив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, в інших областях ще кілька днів буде прохолодна погода, але після цього опалювальний сезон поступово завершиться і в інших регіонах.

"Ми пройшли найважчу зиму, і це надає нам упевненості — вистоїмо й надалі! Дякую працівникам газового фронту, завдяки яким українці були з теплом", — заявив керівник "Нафтогазу".

Водночас, як повідомляють синоптики, цього тижня на більшій частині території України очікується помітне похолодання. Вдень температура повітря опуститься до +2-5°, а вночі можуть бути морози. У деяких регіонах пройде мокрий сніг.

28 березня температура знизиться ще помітніше — до +1°. Також в Україні очікується мокрий сніг, сильні опади можливі на заході й півночі, а також у центральній частині країни. Пориви вітру можуть досягати штормових значень.