"Есть риск аварии": в КГГА объяснили, почему в Киеве продолжается отопительный сезон

В течение этой недели в столице сохраняется достаточно прохладная погода с ночными морозами, поэтому администрация пока не принимает решение об отключении централизованного отопления.

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В квартирах киевлян батареи остаются теплыми из-за прохладной погоды и риска аварийности. Отопительный сезон закончится, как только начнется стабильное потепление. Об этом рассказали в пресс-службе заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева изданию "Вечерний Киев".

"Видим, что в течение этой недели сохраняется достаточно прохладная погода и ночью ожидается минус 2-3 градуса", — сообщили журналистам.

В пресс-службе также отметили, что система теплоснабжения в столице очень инертна, поэтому ее нельзя включить через день после отключения. А для охлаждения домов много времени не потребуется.

Если отключить отопление, когда на улице прохладно, люди будут обогревать свое жилье с помощью электроприборов, что приведет к риску аварийности и перегрузки в сети", — добавили в КГГА.

Где в Украине уже завершили отопительный сезон

27 марта 2023 года стало известно, что в шести областях Украины – Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой – уже завершают отопительный сезон. Как объяснил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, в других областях несколько дней еще будет прохладная погода, но после этого отопительный сезон постепенно завершится и в остальных регионах.

"Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенность — выстоим и дальше! Спасибо работникам газового фронта, благодаря которым украинцы были с теплом", — заявил руководитель "Нафтогаза".

Тем временем, как сообщают синоптики, на этой неделе на большей части территории Украины ожидается заметное похолодание. Днем температура воздуха опустится до +2-5°, а ночью могут быть морозы. В некоторых регионах пройдет мокрый снег.

28 марта температура снизится еще заметнее — до +1°. Также в Украине ожидается мокрый снег, сильные осадки возможны на западе и севере, а также в центральной части страны. Порывы ветра могут достигать штормовых значений.