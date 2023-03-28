Непогода и обстрелы ВС РФ: ряд областей Украины остались без электричества, — Укрэнерго

В энергетической компании сообщили, что на западе и юге Украине наблюдается штурмовой ветер и снег с дождем, в результате чего были повреждены сети распределения энергии.

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Восемь областей Украины из-за непогоды 28 марта частично обесточены. В регионах наблюдается штурмовой ветер и снег с дождем, в результате чего были повреждены сети операторов систем распределения (ОСР). Об этом рассказали в компании "Укрэнерго".

"Есть значительные обесточивания потребителей в 8-ми областях на западе и юге Украины: Волынская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая и Одесская области", — сказано в сообщении

В ведомстве заявили, что ремонтные бригады энергетиков уже работают над устранением повреждений и восстановлением подачи электричества.

В то же время в Житомирской области действуют ограничения электроэнергии из-за значительных повреждений в результате обстрелов российских войск. Кроме того, сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где ВС РФ постоянными артиллерийскими обстрелами повреждают сети.

"В частности, вчера в результате российских обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях", — сказали в "Укрэнерго".

В других регионах Украины ситуация остается стабильной и отключений электричества не ожидается.

Напомним, 28 марта в КГГА рассказали, что в Киеве пока что не будут отключать централизованное отопление из-за похолодания и риска аварий. Отопительный сезон закончится, как только начнется стабильное потепление.

27 марта сообщалось, что в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях уже завершают отопительный сезон. После нескольких дней похолодания отопительный сезон планируют завершить и в других регионах.