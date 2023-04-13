У Києві та області почалася масштабна повінь: оголошено ІІ рівень небезпеки (відео, фото)

Найбільше постраждали Бориспільський, Вишгородський, Броварський райони області та приватні ділянки у столиці.

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У деяких районах Київської області та у Києві 13 квітня відбулися підтоплення ділянок внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС. Оголошено ІІ рівень небезпеки. Про це інформує пресслужба КМВА.

Найбільше постраждали Бориспільський, Вишгородський, Броварський райони області. У столиці також зафіксували підтоплення приватних ділянок. Відбулися повені на заплавних територіях. Збитки зафіксували на ділянках садово-дачної забудови, присадибних локаціях у низці прирічкових населених пунктів.

У Telegram Андрій Нєбитов, начальник поліції Київщини, повідомив, що на територіях селища Іванків розмило дамбу місцевого ставка. Це відбулося внаслідок тривалих дощових опадів. Відповідні зміни спровокували падіння води у річку, яка проходить неподалік вулиць місцевих мешканців. Водою розмило та підтопило дві вулиці.

Він додав, що представники екстерних служб та поліцейські допомагають громадянам, які проживають у відповідних локаціях, подолати лихо, працюють служби з очищення водовідвідних каналів. Рівень води все ж поступово починає знижуватися.

Рятувальники намагаються оперативно ліквідувати підтоплення домоволодінь. На території області внаслідок несприятливих погодних умов почастішали випадки підтоплень в приватному житловому секторі. Фахівці ДСНС, повідомили, що провели відповідні роботи у низці населених пунктів. Зокрема, рятувальникам довелося долати наслідки стихії у Чабанах, Покровську, Колонщині та Макарові.

Нагадаємо, 12 квітня синоптики попередили, що на території Київської області можливі підтоплення через сильні дощі. Днями на ділянках Десни на Київщині фіксували поступове зростання рівнів води на 1-5 см на добу. Вода, як зазначали у Гідрометцентрі, перебуватиме у старицях (старих руслах) на заплавних територіях Десни, яка тече у Броварському районі Київської області.