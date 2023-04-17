Людей довелося евакуювати: село Погреби під Києвом пішло під воду через паводок (відео)

Масштабний паводок затопив будівлі та автомобілі, змусивши багатьох мешканців покинути свої будинки. Людям прийшли на допомогу рятувальники.

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Село Погреби у Броварському районі Київської області затопило по самі верхівки огорож через підвищення рівня води в річці Десна. Про це свідчать фото та відео, опубліковані на Telegram-каналі "Політика країни", зняті з висоти пташиного польоту.

На кадрах видно катастрофічні наслідки весняної повені, яка стала однією з найбільших в останнє десятиліття. Внаслідок повені багато будівель опинилися під водою. Також було затоплено та пошкоджено транспортні засоби, що стояли на вулицях. Багатьом жителям села Погреби довелося залишити свої будинки.

Рятувальники поспішили на допомогу постраждалим у п'ятницю, 14 квітня. Тоді співробітники ДСНС змогли евакуювати двох дорослих людей, двох дітей та собаку, яких заблокувало в межах їхнього власного домоволодіння внаслідок нічного розливу Десни.

На той момент у населеному пункті було затоплено понад 10 присадибних ділянок. Рятувальники продовжують стежити за рівнем води та надавати допомогу місцевому населенню.

Нагадаємо, у четвер, 13 квітня, у деяких районах Київської області та у Києві було оголошено II рівень небезпеки у зв'язку з підтопленням ділянок внаслідок весняної повені через Київську ГЕС. Найбільше постраждали Бориспільський, Вишгородський та Броварський райони області.

Також, 4 квітня у Краматорську на Донеччині розбило дамбу, через що збільшився викид води. Залишити небезпечні райони людям допомагали рятувальники та поліцейські.