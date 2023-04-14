Потоп на Київщині: Десна вийшла з берегів і підтопила будинки людей, — ДСНС (фото)

Рятувальникам вдалося вивезти з зони затоплення чотирьох людей та собаку, роботи по ліквідації повені продовжуються.

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У п'ятницю, 14 квітня, у Броварському районі Київської області внаслідок підвищення цієї ночі рівня води у річці Десна було підтоплено село Погреби. Про це повідомляється на офіційному Facebook ДСНС України.

За інформацією рятувальників, наразі співробітники служби надають допомогу постраждалим мешканцям у зоні підтоплення. Зокрема, співробітники ДСНС змогли евакуювати двох дорослих людей, двох дітей та собаку, яких заблокувало в межах їхнього власного домоволодіння внаслідок нічного розливу Десни.

За інформацією відомства, зараз у селі Погреби затоплено понад 10 присадибних ділянок. Рятувальники продовжують стежити за рівнем води та надавати допомогу місцевому населенню.

Нагадаємо, у четвер, 13 квітня, у деяких районах Київської області та у Києві було оголошено II рівень небезпеки у зв'язку з підтопленням ділянок внаслідок весняної повені через Київську ГЕС. Найбільше постраждали Бориспільський, Вишгородський та Броварський райони області.

Також, 4 квітня у Краматорську на Донеччині розбило дамбу, через що збільшився рівень води. Залишити небезпечні райони людям допомагали рятувальники та поліцейські.

У понеділок, 10 квітня, в одному з мікрорайонів Гомеля в Білорусі через підтоплення виявився пошкодженим водогін, у зв'язку з чим рівень води у річці Сожа досяг критичних 6,3 метра, а будинки в садовому товаристві затопило по вікна буквально за півгодини.