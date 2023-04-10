"Будинки затопило по вікна": у Білорусі почався потоп через прорив дамби (фото)

В одному з мікрорайонів Гомеля через підтоплення пошкоджено водопровід. Рівень води у Сожі (річка в Гомельскій області — ред.) станом на 9 квітня досяг критичних 6,3 метра.

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Під Гомелем уночі евакуював людей із затоплених будинків через прорив дамби в одному із садових товариств, повідомляє Обласна організація ОСВОД 10 квітня.

Вода затопила будинки з людьми та гаражі.

Під Гомелем прорвало дамбу — рятувальникам довелося евакуювати людей Фото: Соцмережі

"Буквально за пів години будинку залило по вікна. По тривозі на місце виїхали рятувальники ОСВОДу, вони допомогли евакуюватися людям і вивезли тварин", — йдеться у повідомленні.

Рівень води в Сожі (річка в Гомельській області — ред.) станом на 9 квітня досяг 6,3 метра, це всього на 20 см нижче за рівень води великої повені в регіоні 2013 року.

В одному з мікрорайонів Гомеля через підтоплення пошкоджено водопровід. З цієї нагоди в регіоні організовано пункт тимчасового прийому громадян, який зможе прийняти понад 100 осіб.

4 квітня у селі під Краматорськом Донецької області затопило близько 260 будинків на 30 вулицях через сильні снігопади. Врятовано 3 особи — 2 жінки та 1 особа з обмеженими фізичними можливостями. Ще 12 людей евакуйовано, з них 2 дітей.

8 березня на території Росії сталося три землетруси за три години.