Три землетруси за день: в РФ зафіксували серію підземних поштовхів

Землетруси магнітудою від 3,8 до 6,1 балів сталися в акваторії Тихого океану. Вчені стверджують, що епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині понад 40 кілометрів.

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На Камчатці (РФ) сталося три землетруси за три години, з епіцентром за 205 кілометрів від Петропавловська-Камчатського. Про це сьогодні, 8 березня, повідомляє Геофізична служба РАН.

Перший землетрус стався в акваторії Тихого океану в районі півострова о 18:03 за місцевим часом. Учені зафіксували магнітуду 6,1, поштовхи відчувалися у столиці краю. Інформації щодо постраждалих немає. Наступний поштовх був силою 3,8 за Ріхтером, а останній — 4,1.

Осередок залягав на глибині 41 кілометр.

Нагадаємо, 6 лютого за 37 км від міста Газіантеп із майже мільйонним населенням стався землетрус магнітудою 7,8.

Унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії 6 лютого загинуло понад 52 тис. людей. Багато хто з них був роздавлений внаслідок обвалення будівель під час підземних поштовхів.

Представниця ООН назвала вигляд постраждалої турецької провінції Хатай "апокаліптичним".

1 березня Туреччину сколихнули два нові землетруси. Підземні поштовхи було зафіксовано в турецькому місті Кахраманмараш, яке раніше сильно постраждало від масштабного землетрусу.

27 лютого український сейсмолог заявив, що в Україні може статися руйнівний землетрус магнітудою одразу 7 балів.