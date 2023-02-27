В Україні може статися руйнівний землетрус у 7 балів, — сейсмолог

В Україні за добу двічі зафіксували поштовхи тектонічних плит, але вони були незначними. Сейсмолог Олександр Кендзера розповів, як вони можуть дістатися столиці.

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В Україні може статися руйнівний землетрус магнітудою одразу в 7 балів. Про це в ефірі телемарафону повідомив директор Інституту геофізики Національної академії наук України Олександр Кендзера.

У ніч із 26 на 27 лютого в Україні стався невеликий землетрус. Підземні поштовхи відчули на собі жителі Закарпаття, але це не призвело до руйнувань. На тлі цього почалися розмови про те, на що очікувати від природної стихії найближчим часом.

"На нашій території можуть бути й сильніші землетруси, ніж 3,3 бала. Інформація про те, де можуть бути сильніші землетруси, показана на картах сейсмічного районування на території України. Землетрус може бути і в Києві. Якщо подивитися на карту, то буде видно, що в Києві максимальні землетруси на ґрунті третьої категорії сейсмічної властивості були та виявлялися як семибальні", — заявив Олександр Кендзера.

За останню добу поблизу України сталися одразу два землетруси. Один посеред ночі на Закарпатті магнітудою 3 бали, а другий — після обіду в акваторії Чорного моря, про що повідомила "влада" Кримського півострова. Його глибина становила 30 кілометрів, і сейсмологи оцінили його в 3 бали. Передумов для нових підземних поштовхів наразі немає.

14 лютого в МЗС заявили, що внаслідок землетрусів у Туреччині загинули п'ятеро українців, їхні тіла знайшли під завалами. Наразі посольство України в Туреччині готує документи для репатріації на батьківщину тіл загиблих громадян. Також готується евакуація постраждалих.

Також 14 лютого на півдні-заході Румунії знову стався землетрус, магнітуда якого склала 5,7 бала. Він виявився ще сильнішим, ніж той, що був напередодні.