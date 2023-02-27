В Украине может произойти разрушительное землетрясение в 7 баллов, — сейсмолог

В Украине за сутки дважды зафиксировали толчки тектонических плит, но они были незначительными. Сейсмолог Александр Кендзера рассказал, как они могут подобраться к столице.

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В Украине может произойти разрушительное землетрясение магнитудой сразу в 7 баллов. Об этом в эфире телемарафона сообщил директор Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера.

В ночь с 26 на 27 февраля в Украине произошло небольшое землетрясение. Подземные толчки почувствовали на себе жители Закарпатья, но к разрушениям это не привело. На фоне этого начались разговоры о том, чего ожидать от природной стихии в ближайшее время.

"На нашей территории могут быть и более сильные землетрясения, чем 3,3 балла. Информация о том, где могут быть более сильные землетрясения, показана на картах сейсмического районирования на территории Украины. Землетрясение может быть и в Киеве. Если посмотреть на карту, то будет видно, что в Киеве максимальные землетрясения на почве третьей категории сейсмического свойства были и проявлялись как семибалльные", — заявил Александр Кендзера.

За последние сутки поблизости Украины произошли сразу два землетрясения. Одно посреди ночи на Закарпатье магнитудой 3 балла, а второе после обеда в акватории Черного моря, о чем сообщили "власти" Крымского полуострова. Его глубина составила 30 километров и сейсмологи оценили в 3 балла. Предпосылок для новых подземных толчков пока что нет.

14 февраля в МИД заявили, что в результате землетрясений в Турции погибло пять украинцев, их тела нашли под завалами. В настоящее время посольство Украины в Турции подготавливает документы для репатриации на родину тел погибших граждан. Также готовится эвакуация пострадавших.

Также 14 февраля юге-западе Румынии снова произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 баллов. Оно оказалось еще сильнее, чем то, которое было накануне.