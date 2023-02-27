Из категории ощутимых: в Украине произошло новое землетрясение (фото)

Подземные толчки силою в 3,3 балла были зафиксированы на глубине 2 км и в 19 км западнее Мукачево. Колебания ощущаются многими людьми в строениях и автомобилях.

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В ночь на 27 февраля в Закарпатской области произошло землетрясение. Как сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля, подземные толчки магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера были зафиксированы в районе Великая Добронь на глубине 2 км.

Специалисты отмечают, что сила толчков не несет угрозы для населения, которое проживает в регионе. Вместе с тем землетрясение относится к категории ощутимых — толчки ощущаются многими людьми в строениях и автомобилях, и редко на улице под открытым небом.

[ + – ] Поселок Великая Добронь расположен в 19 км от Мукачево

Уточняется, что колебания подобны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем — в домах заметны дрожание окон, дверей, мебели и посуды. В помещениях скрипят полы и стены. Предметы на стенах легко расшатываются, а вода в открытых емкостях слегка колеблется.

[ + – ] Данные сейсмографа

"Последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья зарегистрировано в районе города Иршава, 03 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине 6 км", — говорится в сообщении.

Напомним, в Турции в результате масштабного землетрясения погибли пять граждан Украины. По словам спикера МИД Олега Николенко, всего удалось разыскать 136 украинских граждан, из них 37 человек были эвакуированы.

Среди погибших была жительница Запорожья Юлия Петрова и двое ее сыновей, которые приехали к родственникам в Турцию, спасаясь от войны. Родственники погибшей сообщили, что как только стало известно о катаклизме, Юлия перестала выходить на связь, а позже их тела нашли под завалами.