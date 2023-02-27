З категорії відчутних: в Україні стався новий землетрус (фото)

Підземні поштовхи силою 3,3 бали були зафіксовані на глибині 2 км і в 19 км на захід від Мукачева. Коливання відчуваються багатьма людьми у будівлях та автомобілях.

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У ніч проти 27 лютого в Закарпатській області стався землетрус. Як повідомила пресслужба Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи магнітудою 3,3 бали за шкалою Ріхтера було зафіксовано у районі Велика Добронь на глибині 2 км.

Фахівці зазначають, що сила поштовхів не несе загрози населенню, яке проживає в регіоні. Водночас землетрус належить до категорії відчутних — поштовхи відчуваються багатьма людьми в будівлях та автомобілях, і рідко на вулиці просто неба.

[ + – ] Селище Велика Добронь розташоване за 19 км від Мукачево

Уточнюється, що коливання подібні до струсу, утвореного важко навантаженим автомобілем — у будинках помітні тремтіння вікон, дверей, меблів і посуду. У приміщеннях скриплять підлоги та стіни. Предмети на стінах легко розхитуються, а вода у відкритих ємностях трохи коливається.

[ + – ] Дані сейсмографа

"Останній землетрус, який відчувався більш ніж у 15 населених пунктах Закарпаття, зареєстрований у районі міста Іршава, 03 січня 2023 року з магнітудою 3,8 на глибині 6 км", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Туреччині внаслідок масштабного землетрусу загинули п'ять громадян України. За словами речника МЗС Олега Ніколенка, всього вдалося розшукати 136 українських громадян, з них 37 людей було евакуйовано.

Серед загиблих була мешканка Запоріжжя Юлія Петрова та двоє її синів, які приїхали до родичів у Туреччину, рятуючись від війни. Родичі загиблої повідомили, що щойно стало відомо про катаклізм, Юлія перестала виходити на зв'язок, а пізніше їхні тіла знайшли під завалами.